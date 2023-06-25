طلب إحاطة لوقف ذبح الأضاحي بالشوارع خلال عيد الأضحى

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إصدار تكليفات وتعليمات حاسمة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية بحظر ذبح الأضاحى فى الشارع وترك مخلفاتها، خاصة أن هذا التصرف ليس فيه مخالفة لتعاليم الدين الاسلامى ولكن هذا التصرف يترتب عليه ضرر للناس كما أنه يتسبب فى انتشار الأوبئة والمراض والروائح الكريهة.

وتساءل زين الدين فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قائلاً : لماذا تترك الحكومة سنوياً وخلال أيام عيد الاضحى المبارك الجزارين يقومون بذبح الاضاحى للمواطنين داخل مختلف الشوارع بمختلف المحافظات ؟ ولماذا لايتم المنع نهائياً لهذه الظاهرة الخطيرة التى تحول الشوارع لبرك من دم الاضاحى ومخلفاتها ؟ ولماذا لايتم ذبح الاضاحى داخل المجازر ؟.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بتكثيف الحملات الرقابية من الاجهزة المختصة لمنع ذبح الاضاحي داخل الشوارع للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى أصبحت تتكرر سنوياً مؤكداً أن التسيب والاهمال من الحكومة هو السبب الرئيسى وراء استمرار هذه الظاهرة.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن الأخطر من ذلك قيام بعض المواطنين بذبح الأضاحى داخل مداخل العمارات وداخل المناور بل وعلى اسطح بعض العمارات موضحاً أن ذلك الأمر فى غاية الخطورة ويتسبب فى اصابة المواطنين داخل هذه العقارات بالعديد من الاوبئة والامراض ولابد من مواجهة مثل هذه المخالفات الصارخة حفاظاُ على صحة المواطنين وعدم انتشار الاوبئة والامراض المعدية خاصة أن مخلفات الذبائح قد تسبب أضراراً وروائح كريهة وحشرات تضر بالمواطنين.