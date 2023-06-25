الثانوية العامة 2023.. تداول أسئلة وإجابات امتحان الجغرافيا على “تليجرام”

تداولت منذ قليل جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، نماذج أسئلة وإجابات، زعمت أنها لامتحان الجغرافيا والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، منذ التاسعة صباح اليوم.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ما يتم تداوله للتحقق من صحته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويؤدي طلاب الدور الأول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، اليوم الامتحان في الجغرافيا للشعبة الأدبية، ولمدة 3 ساعات.

وتستمر الامتحانات حتى 13 يوليو المقبل، ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.