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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023.. تداول أسئلة وإجابات امتحان الجغرافيا على “تليجرام”

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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تداولت منذ قليل جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، نماذج أسئلة وإجابات، زعمت أنها لامتحان الجغرافيا والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، منذ التاسعة صباح اليوم.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ما يتم تداوله للتحقق من صحته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويؤدي طلاب الدور الأول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، اليوم الامتحان في الجغرافيا للشعبة الأدبية، ولمدة 3 ساعات.

وتستمر الامتحانات حتى 13 يوليو المقبل، ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.

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