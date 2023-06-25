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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع شخصين وفقدان ثلاثة آخرين جراء فيضانات في تشيلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخصان مصرعهما وفُقد ثلاثة آخرون جراء فيضانات سبّبتها أمطار غزيرة في وسط تشيلي.

وقال الرئيس التشيلي غابرييل بوريك أمس: " للأسف مات شخصان نتيجة سقوط أشجار، وفُقد ثلاثة ". وأضاف أن أكثر من ألف شخص توجهوا إلى ملاجئ موقتة، مشيرا إلى أن بلديات عدة في منطقة فالبارايسو تشهد انقطاعا في المياه.

وأفاد مكتب الرئيس مساء السبت أن الوضع حساس جدا في أربع مناطق تقع جنوبي العاصمة سانتياغو.

وأعلنت الحكومة حال الكارثة في منطقة ممتدة من فالبارايسو ( شمال غرب سانتياغو ) إلى بيوبيو الواقعة جنوبا، على أن تخصّص لها موارد لإصلاح البنية التحتية والمساكن.

مصرع اصابة فيضانات تشيلي