مصرع شخصين وفقدان ثلاثة آخرين جراء فيضانات في تشيلي

لقي شخصان مصرعهما وفُقد ثلاثة آخرون جراء فيضانات سبّبتها أمطار غزيرة في وسط تشيلي.

وقال الرئيس التشيلي غابرييل بوريك أمس: " للأسف مات شخصان نتيجة سقوط أشجار، وفُقد ثلاثة ". وأضاف أن أكثر من ألف شخص توجهوا إلى ملاجئ موقتة، مشيرا إلى أن بلديات عدة في منطقة فالبارايسو تشهد انقطاعا في المياه.

وأفاد مكتب الرئيس مساء السبت أن الوضع حساس جدا في أربع مناطق تقع جنوبي العاصمة سانتياغو.

وأعلنت الحكومة حال الكارثة في منطقة ممتدة من فالبارايسو ( شمال غرب سانتياغو ) إلى بيوبيو الواقعة جنوبا، على أن تخصّص لها موارد لإصلاح البنية التحتية والمساكن.