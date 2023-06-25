يمامة: «الوفد» جاهز للمنافسة في انتخابات الرئاسة

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إنه يدخل الانتخابات من أجل المنافسة وأنه مقتنع بترشحه وفريق العمل معي لابد أن يقتنع بفكرته.

وأكد في تصريحات له، أنه لن يقبل أن يخوض الانتخابات بتعليمات أو أوامر من أحد لأن هذا لا يليق أبدًا بحزب الوفد أعرق وأكبر الأحزاب في مصر.

وأشار إلى أن علاقته بشباب الوفد علاقة جيدة وجميعهم يؤيدوه ويدعموه فى الترشح، لافتا إلى أن الوفد لديه رأي وتصور من أجل حل الأزمة الاقتصادية من خلال مجموعة اقتصادية تضع خطة للخروج من هذا الوضع الاقتصادي.

وأكد "يمامة" أن حزب الوفد له دور ويجب عليه دخول الانتخابات الرئاسية إيمانًا منه بأن الفيصل دائمًا فيها يكون للصندوق الانتخابي، ذاكرًا أنه يختلف مع الحكومة في الضائقة الاقتصادية وما يشعر به الشارع من غلاء في المعيشة.

وأشار إلى استعداد الحزب للانتخابات الرئاسية، من خلال إعداد داخلي وتشكيل لجان تنظيم ووضع تصور عام للخطة المستقبلية.