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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يشكر لوكاشينكو على نتائج محادثاته مع مجموعة "فاجنر"

الرئيس الروسى فلاديمير
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
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أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن شكره للرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو على نتائج محادثاته مع رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية يفجينى بريجوجين. 

ونقلت وسائل إعلام روسية عن قناة "بول بيرجوفو" البيلاروسية أن الرئيسين بوتين ولوكاشينكو أجريا اتصالا هاتفيا مساء  السبت/  مجددًا، حيث أطلع الرئيس البيلاروسى نظيره الروسى على تفاصيل نتائج المفاوضات مع قيادة مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة. 

وأعرب الرئيس الروسى - أثناء الاتصال الهاتفى - عن دعمه وشكره لنظيره البيلاروسى على العمل الذي تم إنجازه. 

يُذكر أن رئيس شركة "فاجنر" يفجينى بريجوجين أعلن فى وقت سابق بعد 24 ساعة من تمرده عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدا أنها استدارت وتغادر الآن فى الاتجاه المعاكس.

الرئيس الروسى فلاديميربوتين قوات فاجنر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو