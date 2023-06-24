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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. رامي ربيعة يجدد تعاقده مع الأهلي حتى 2025

رامي ربيعة مدافع
رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي
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أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تجديد عقد رامي ربيعة، مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين.

وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط.

ربيعة البالغ من العمر 30 عاما بدأ مسيرته مع الأهلي في 2011 بعد تصعيده للفريق الأول.

ورحل عن الأهلي لفترة وانضم لصفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي في 2014 قبل أن يعود بعد عام من جديد للأحمر.

ومع الأهلي حقق ربيعة 22 بطولة أبرزها الدوري المصري 7 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 5 مرات.

كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 4 مرات وحصل على المركز الثالث مرة.

أمير توفيق الأهلى رامي ربيعة محمود الخطيب