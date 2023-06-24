ads
السبت 24 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مجلس الأمن الروسي: لن نسمح بوقوع أسلحة نووية في أيدي "قطاع الطرق"

مجلس الأمن الروسي
مجلس الأمن الروسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن سلطات البلاد لن تسمح بوقوع أسلحة نووية في أيدي "قطاع الطرق".
وقال مدفيديف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - إنه في تاريخ البشرية لم تكن هناك مثل هذه المواقف، عندما تكون أكبر ترسانة من الأسلحة النووية تحت سيطرة قطاع الطرق، واصفا العصيان المسلح بأنه "عملية مدروسة ومخطط لها".
وشدد على أن مثل هذه الأزمة لن تقتصر على بلد واحد، مؤكدا أن "العالم سيصبح على شفا الدمار".
وكانت قوات مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، قد استولت اليوم على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون. 
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تصرفات المتمردين بأنها "مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة". 
وأقام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، دعوى ضد مؤسس "فاجنر" يفجيني بريجوجين، بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".

مجلس الأمن الروسي اسلحه نووية قطاع الطرق