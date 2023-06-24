قصور الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بأسيوط

قدم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة،عرضا فنيا لفرقة الموسيقى والكورال، التي تغنت بباقة الأغاني الوطنية احتفالا بذكرى الثورة، قدمتها الفرقة بقيادة المايسترو نصر الدين أحمد سيد، وذلك ضمن احتفالات الهيئة بذكرى ثورة 30 يونيو.

كما أقيمت عدة ورش فنية مختلفة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، فمن خلال ورشة الأشغال الفنية قامت الفنانة التشكيلية نهال عصام الدين فتحي بعمل مجموعة كبيرة من الأشكال الجمالية بمشاركة الأطفال باستخدام ورق الكانسون الملون، والفوم جليتر الملون، والألوان والأشکال المختلفة، أعقبها ورشة فنون تشكيلية للفنان إبراهيم حسين، حيث شارك الأطفال بعمل رسومات فنية من وحي خيال الأطفال لتنمية الخيال لديهم، وورشة رسم احتفالا بذكرة الثورة.

في سياق متصل وضمن الفعاليات المتنوعة والمكثفة للقصر التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، نظمت ورشة حكي للأطفال تناولت مكتسبات ثورة 30 يونيو، ومسابقة ثقافية للأطفال لتنمية الوعي وتشجيع الاطفال على القراءة والاطلاع المستمر مع الكاتبة هبة عبود، كما أقيمت ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال في الشعر والقصة والحكي، وختاما أقيمت ورشة للكروشيه قدمتها الفنانة التشكيلية سوسن سيد الدين، وورشة للفنون الشعبية تدريب الفنان خالد نصر وورش أشغال فنية وطباعة للفنانة ميادة شريت.