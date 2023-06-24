التصريح بدفن طفلين لقيا مصرعهما صعقًا من كولدير مياه بالعياط

صرحت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة، دفن جثتي طفلين لقيا مصرعهما صعقًا بالكهرباء، أثناء شربهما المياه من كولدير مياه بقرية برنشت بالعياط جنوب الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الطفلين تعرضا للصعق الكهربائي من كولدير مياه، ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى الرائد أحمد عبد الفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى المركزي تفيد باستقبال جثتي طفلين وادعاء تعرض لصعق كهربائي ومقيمين بقرية برنشت بدائرة المركز، وعلى الفور انتلقت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبسؤال أهلية المتوفين أفادوا بتعرض المتوفين لصعق كهربائي من كولدير مياه أثناء محاولتهما الشرب ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وجرى التحفظ علي الجثتين داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.