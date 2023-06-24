استمر انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بأحياء محافظة بورسعيد، اليوم السبت، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

استمرار انقطاع مياه الشرب عن بورسعيد لليوم الرابع على التوالي

وأعلنت محافظة بورسعيد عن أنه سيجرى إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية خلال الساعات المقبلة، حيث قامت المحافظة بإتخاذ عدة إجراءات عاجلة، لإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

ومن جانبه، أشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أنه فور ضعف ضغط المياة جرى التواصل مع الجهات المعنية الممثلة في وزارة الري وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وزار الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، محافظة بورسعيد، لتفقد ترعة بورسعيد ومحطة مياه الشرب المغذية لمدينة بورسعيد، ووجه الأجهزة المعنية بوزارة الري بالمحافظة بإستمرار المتابعة لمناسيب وتصرفات المياه بترعة بورسعيد لتوفير الإحتياجات المائية للأراضي الزراعية ومحطة مياه الشرب الواقعة على الترعة.

وأكد أن وزارة الموارد المائية والري تختص بأعمال تطهير الترعة، وتقوم بأعمال رفع المياه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتتولى هيئة قناه السويس عملية تمرير المياه عبر مرشحات جرى تطهيرها وبعد ذلك يجرى الضخ للمحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هيئة قناة السويس قامت بزيادة طاقة محطة مياه شرب بورسعيد إلى 440 ألف متر مكعب بدلًا من 360 ألف متر وزيادة عدد مرشحات المياه نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني بالمحافظة، كما أنه أثناء أعمال ضخ المياه من ترعة بورسعيد يجرى أعمال صيانة دورية لإزالة ورد النيل، خلال خطة زمنية معنية وتقوم برفع ورد النيل الموجود بالترع وبالاضافة إلى أعمال التطهير والتوسيع، حيث تقوم وزارة الري والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بعملية التطهير للرواسب الموجودة في محطات رفع المياه، وذلك كل عام خلال شهر يونيه، وينتج عنها انخفاض منسوب المياه، حتى تنتهي من عملية التطهير.

وأكد محافظ بورسعيد أنه جرى التنسيق بين كافة الجهات المختصة، وستضخ المياه بصورة طبيعية غدا بكافة أحياء بورسعيد.