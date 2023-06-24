غدًا.. افتتاح أعمال تطوير دار الضيافة جامعة حلوان

يفتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أعمال تطوير دار الضيافة بالحرم الجامعي، وإعادة تشغيلها مرة أخرى وذلك بعد توقفها لمدة ثلاث سنوات، ويأتي ذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها حيث يستضيف الدار المؤتمرات و الندوات العلمية المختلفة التى تنظمها الكليات والمراكز العلمية بجامعة حلوان والجامعات والهيئات المختلفة، الموسم الثقافى، الندوات الشهرية للجامعة والمراكز العلمية بها.

ويتم كذلك تنظيم حفلات التكريم للشخصيات العامة بالجامعة وحفلات التخرج، الاحتفالات بالمناسبات المختلفة والحفلات العائلية، استضافة المعارض بأنواعها المختلفة، ويعمل الدار على تقديم الخدمة الفندقية من إقامة و تغذية للأساتذة الزائرين مصرين أو أجانب.

تحتوي دار الضيافة على قاعة الدكتور حسن حسني بسعة (384) كرسى للمؤتمرات والمناسبات، صالونات واستقبال وVIP، صالة لتقديم الوجبات بسعة (200) فرد، (8) غرف اقتصادية بها (42) سريرا، (12) غرفة VIP بها (26) سريرا، صالة طعام تستقبل (100) فرد، غرفة للترجمة الفورية، بوفيه ومغسلة ومطبخ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

تقام فعاليات افتتاح دار الضيافة بجامعة حلوان في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٣، ويشرف على دار الضيافة الدكتور سامح جمال سعد المشرف العام على دار ضيافة جامعة حلوان، وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.