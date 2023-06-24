جمعية الأورمان: حصلنا على فتوى شرعية من دار الإفتاء بإمكانية "تقسيط صك الأضحية"

كشف محمد فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، استعدادات الجمعية لاستقبال عيد الأضحى، قائلا: الجمعية تقدم صك الأضحية كـ "نشاط سنوي"، مستمر منذ 15 عاما.

وأضاف محمد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مع ارتفاع أسعار اللحوم، قمنا بإطلاق مبادرة تقسيط صك الأضحية، متابعا:"حصلنا على فتوى شرعية من دار الإفتاء"، فيما يخص تقسيط صك الأضحية.

وأوضح نائب رئيس جمعية الأورمان: لدينا صك بلدي وآخر مستورد، سنقوم بذبح ما يقارب من 500 طن لحوم، وخارج مصر سيذبح ما يقارب من 900 طن، خلال أيام التشريق، وذلك لتحقيق وكالة الأضحية، مشيراً إلى أن الجمعية لديها قاعدة بيانات قوية وشاملة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، منوها بأنه يتم توزيع اللحوم المذبوحة داخل مصر خلال أيام العيد.

وتابع محمد فؤاد أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال أيام التشريق، ولكنها تصل إلى مصر بعد العيد بـ شهر ونصف، ونعمل على توزيعها طوال العام.