واشنطن بوست: بوتين يصدر أوامره للقوات المسلحة الروسية بقمع التمرد

السبت 24/يونيو/2023 - 12:30 م

أكد مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أوامر بقمع التمرد الذي نادى به يافجيني بريجوجين قائد جماعة فاجنر التي تقاتل في صفوف القوات الروسية خلال الحرب مع القوات الأوكرانية، والتي تأتي في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأتها موسكو في أوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي.

وأشار المقال، الذي شارك في كتابته كل روبين ديكسون وماري إليوشين وأندرو يونج، إلى أن الرئيس الروسي أكد في كلمة له أذاعها التليفزيون الروسي، أن كل من يشارك في أي عمل ضد مصلحة روسيا سوف يلقى عقابا شديدا.

ويسلط المقال الضوء على كلمة الرئيس الروسي، التي استمرت خمس دقائق، والتي أكد فيها أن القوات المسلحة الروسية وجميع الأجهزة الحكومية المعنية تلقت تعليمات واضحة بالتعامل مع الأمر من أجل استتباب الأمن على الأراضي الروسية.

ويضيف المقال أن الرئيس بوتين توعد جميع المشاركين في التمرد من جماعة فاجنر بعقوبات رادعة وعواقب وخيمة، مؤكدا أن كل من يشارك في ذلك التمرد يدفع بالبلاد إلى أتون الفوضى والاقتتال الداخلي في وقت تخوض فيه البلاد حربا مما قد يؤدي إلى الهزيمة والاستسلام بينما تحتاج البلاد إلى تضافر الجهود وتوحيد الصفوف.

وأضاف بوتين، طبقا لما ذكره المقال، "دعوني أؤكد أن أي اقتتال داخلي أو تهديد للأمة الروسية يمثل هجوما على روسيا ذاتها وعلى شعبها ومن هنا تبرز ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات شديدة وصارمة من أجل حماية أمتنا ضد أي تهديد".

ويشير المقال إلى أن قائد جماعة فاجنر كان قد أدعى أمس الجمعة أن مقاتليه تعرضوا لهجوم في المواقع الخلفية مما أسفر عنه مقتل العديد منهم متهما القوات الروسية بشن ذلك الهجوم في الوقت الذي أنكرت فيه وزارة الدفاع هذه الاتهامات واصفة إياها بأنها "استفزازية".

وفي الوقت نفسه، كما يشير المقال، ادعى بريجوجين اليوم السبت أن قواته من جماعة فاجنر بسطت سيطرتها على مقر القيادة العسكرية الرئيسي في مدينة روستوف جنوب البلاد وأنه في طريقه إلى العاصمة موسكو.

ويوضح المقال أن الأجهزة الأمنية الروسية كانت قد وجهت لقائد جماعة فاجنر تهمة التحريض على تمرد عسكري بعد أن أعلن أنه سوف يقود مسيرة من أجل تحقيق العدل ضد خصومه في وزارة الدفاع الروسية.

ويسلط المقال في الختام الضوء على تأكيد الرئيس بوتين على أنه بصفته رئيس روسيا والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وبصفته مواطن روسي سوف يبذل كل ما في وسعه من أجل الدفاع عن الوطن وحماية النظام الدستوري في البلاد، فضلا عن حماية أرواح الشعب الروسي والحفاظ على الأمن والاستقرار.