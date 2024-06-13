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الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الدولار يرتفع قرشين في نهاية تعاملات اليوم بالبنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
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ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم بمقدار قرشين اثنين داخل الجهاز المصرفي رغم بدء قرار  البنك المركزي بتعطيل العمل بالبنوك اعتبارا من الأحد المقبل بمناسبة اجازة عيد الأضحي المبارك

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع.

وصل أقل سعر للدولار في البنوك الى نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات ثم 47.65 جنيه للشراء و 47.75 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، البركة، العقاري المصري العربي،QNB، HSBC، الأهلي المتحد".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.66 جنيه للشراء و 47.76 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي،التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، مصر، فيصل الاسلامي، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي، القاهرة، كريدي أجريكول، الإسكندرية".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و 47.79 جنيه للبيع في بنك سايب، ثم 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، أبوظبي الاسلامي، ميد بنك".

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