دفتر أحوال|جامعة دمنهور تحقق إنجازًا عالميًا في تصنيف التايمز للجامعات للتنمية المستدامة

حققت جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، إنجارًا في تصنيف التايمز للجامعات الأكثر تأثيراً في أهداف التنمية المستدامة لعام 2024.

جامعة دمنهور تحتل المرتبة الـ 29 بين الجامعات المصرية

واحتلت جامعة دمنهور ترتيبًا مميزًا في التصنيف العالمي، حيث احتلت المرتبة 1001-1500 من بين 1963 جامعة عالمية تم تقييمها وتنافست في المعايير التي تتضمنها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر، وبالنسبة للتصنيف المحلي، احتلت الجامعة المركز 29 من بين 46 جامعة مصرية ضمن التصنيف.

أعرب رئيس الجامعة، الدكتور إلهامي ترابيس، عن فخره وسعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس التفاني والتزام الجامعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تعمل جاهدة على تطوير كافة المجالات واكتساب خبرات من خلال المشاركة في تصنيفات دولية مختلفة، مع التركيز على رفع المكانة العالمية للجامعة.

جامعة دمنهور تحتل المرتبة الـ 12 بمعامل الجودة

تصدرت جامعة دمنهور بعض المجالات الرئيسية في التصنيف، حيث حققت المرتبة 12 في معامل جودة التعليم على مستوى مصر، مما يؤكد التزامها بتقديم تعليم عالي الجودة.

وكما حققت المرتبة 16 في معامل تحقيق العدالة والمساواة ورعاية المعاقين، والتي تعكس التزام الجامعة بقيم المساواة والتضامن الاجتماعي، وفي مجال رعاية الصحة وجودة الحياة، حققت المرتبة 28 بين الجامعات المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور آسر غنيم، المسئول عن لجنة التصنيفات الدولية بالجامعة، أن هذا التصنيف يعكس جهود الجامعة في تحسين جودة التعليم وتوفير بيآئـ.ـرات أفضل للطلاب بغية تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن الجامعة تعمل على تعزيز البحث العلمي والابتكار وتطبيق التكنولوجيا لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المجتمع.

يعتبر تحقيق جامعة دمنهور هذا التصنيف العالمي في التايمز للجامعات الملتزمة بأهداف التنمية المستدامة إنجازًا يستحق الاحتفال ويعكس التفاني والتميز الذي تتميز به الجامعة، ومن المتوقع أن يكون لهذا التصنيف تأثير إيجابي على مستقبل الجامعة وقدرتها على جذب الطلاب والباحثين الموهوبين من جميع أنحاء العالم.

وفي الختام، فإن تحقيق جامعة دمنهور لهذا التصنيف العالمي المرموق يعكس التفاني والالتزام القوي بأهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانتها كجامعة مرموقة في مصر والعالم.