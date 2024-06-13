الدفاع المدنى السعودى: توظيف الذكاء الاصطناعى للتنبؤ بالمخاطر خلال موسم الحج

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والمنصات الحديثة خلال موسم الحج لمراقبة المشاعر المقدسة، تحليل البيانات، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة، مما يسهم في تحقيق زمن استجابة مثالي للطوارئ.

وفي تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية، أوضح العقيد محمد الحمادي، المتحدث باسم المديرية، أن المنصات الجديدة وكاميرات المراقبة الذكية أُطلقت بهدف خدمة ضيوف الرحمن. هذه التقنيات تراقب العمليات في مركز القيادة والتحكم بمشعر منى، وتساعد في اكتشاف الدخان والحرائق في مراحلها المبكرة، كما تتنبأ بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها، وتتعرف على الحالات الطارئة ضمن التجمعات.

وأشار الحمادي إلى أن المديرية استخدمت سيارات ذكية لتسهيل عملية التحقق من التزام شركات الحجاج بكافة متطلبات واشتراطات السلامة. هذه السيارات مجهزة بكاميرات قادرة على قراءة الباركود المثبت على مخيمات الحجاج عن بُعد، مما يضمن مراقبة دقيقة وفعالة.

تجمع هذه الجهود كمية كبيرة من البيانات حول المشاعر المقدسة، مما يساعد في إدارة الحدث بكفاءة عالية، وتقديم أفضل خدمة ممكنة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

