يورو 2024.. منتخب إنجلترا يستعد للبطولة كامل العدد (صور)

خاض منتخب إنجلترا تدريباته، اليوم الخميس، كامل العدد؛ استعدادًا لبطولة يورو 2024، التي تنطلق غدًا الجمعة في ألمانيا.

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تلقى منتخب إنجلترا دفعة معنوية بمشاركة المدافع جون ستونز، الذي انتظم في تدريبات المنتخب الإنجليزي بعد غيابه أمس الأربعاء؛ لمعاناته من مرض أدى إلى عزله عن باقي أفراد المنتخب لتجنب انتشار العدوى.

شهد تدريب الخميس مشاركة اللاعبين الـ26 المتواجدين في قائمة إنجلترا لبطولة يورو 2024، ليتنفس جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة، الصعداء بتواجد ستونز في التدريبات، ما يتيح له خيارات عديدة في خط الدفاع، قبل مواجهة صربيا يوم الأحد المقبل.

منتخب إنجلترا في يورو 2024

يقع منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة في بطولة يورو 2024، مع منتخبات، صربيا وسلوفينيا والدنمارك.

ويستهل منتخب إنجلترا مشواره في يورو 2024، بمواجهة صربيا، ثم الدنمارك، قبل أن يختتم دور المجموعات بملاقاة سلوفينيا.