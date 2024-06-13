3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين

استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، اليوم الخميس، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية، جنوب محافظة جنين، شمال الضفة الغربية.

وفي ساعات مبكرة من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، محاصرةً منزلًا قبل قصفه بالقذائف. بعد ذلك، بدأت جرافة عسكرية بهدم المنزل، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في المنطقة. خلال هذه المواجهات، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة على الفلسطينيين.

وأظهرت لقطات فيديو أن قوات الاحتلال قامت بالتنكيل بجثمان أحد الشهداء، مستخدمةً جرافة لإخراجه من المنزل المحاصر. كما صرح مُحافظ جنين، كمال أبو الرب، أن قوات الاحتلال احتجزت جثماني شهيدين من بين الشهداء الثلاثة.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن طواقمه في جنين نقلت جثمان أحد الشهداء من بلدة قباطية إلى المستشفى.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل في السابع من أكتوبر 2023، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، 544 شخصًا، بينهم 133 طفلًا، فيما تجاوز عدد المصابين 5200 شخص.