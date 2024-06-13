مصرع طفلة صدمتها سيارة داخل سوق السنبلاوين في الدقهلية

لقيت طفلة مصرعها، بعد ان صدمتها سيارة وفرت هاربة، داخل سوق مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل جثمانها لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكب الواقعة والسيارة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوصول طفله، الى مستشفى السنبلاوين العتم ٠"جثه هامدة"- ادعاء حادث سير.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الطفلة "ليلي ، ع ، ع، ع"، 3 أعوام، حيث صدمتها سيارة داخل سوق السنبلاوين وفرت هاربة.

نقل جثمان الطفلة لمشرحة مستشفى السنبلاوين

جرى نقل جثمان الطفلة لمشرحة مستشفي السنبلاوين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي امرت بتكثيف الجهود لضبط السيارة وقائدها، واستدعاء الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.