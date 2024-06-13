حامد فارس: وجود نتنياهو خطر وجودي على أمن إسرائيل

كشف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، سيناريوهات الحرب الإسرائيلية على غزة، بالتزامن مع التصعيد المتواصل على الجبهة اللبنانية.

وقال “فارس" خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، إن هناك تعنتا إسرائيليا واضحا لتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار، ما يدفع المنطقة إلى حافة الهاوية، ويُهدد باتساع رقعة الصراع في ظل التصعيد على الجبهة اللبنانية، مضيفًا أن المنطقة شهدت اليوم أكبر هجوم لحزب الله على القواعد العسكرية الإسرائيلية، ما يعني أنه لم يعد هناك التزام بقواعد الاشتباك السابقة، وأصبحت الأمور تتسارع في ظل الهجمات الممنهجة، التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد قيادات حزب الله.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن حكومة نتنياهو أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على أمن إسرائيل نفسها، وليس أمن المنطقة فقط، مشيرًا إلى أن إيران ستواجه إسرائيل حتما في حال استمرار التصعيد بجبهة جنوب لبنان، وفي هذه الحالة ستراهن إسرائيل على أمريكا في هذه الحرب التي تدفع بها في المنطقة، وهو ما يريده اليمين المتطرف في إسرائيل لتحقيق مصالحه.

