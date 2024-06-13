بـ"الوصفة السحرية".. شيري عادل الأكثر مشاهدة على watch it

تصدر مسلسل “الوصفة السحرية لزواج ناجح” للفنانة شيري عادل الأكثر مشاهدة على منصة "watch it"، وذلك بعد طرح 5 حلقات منه، حيث حقق نجاحًا كبيرًا مع عرض أولى حلقاته.

ويذاع مسلسل "الوصفة السحرية.. لزواج ناجح" يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc، ويعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرا، بينما يعرض على منصة watch it الإلكترونية من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء.

وتدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.