ads
الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

لظروف أمنية.. إلغاء حفل عنبة وحمو بيكا وعمر كمال

حفل مؤدو المهرجانات
حفل مؤدو المهرجانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف مطرب المهرجانات عنبة، عن أسباب إلغاء حفله الغنائي الذي يجمعه مع حمو بيكا وعمر كمال، والذى كان مقررا إقامته غدا الجمعة 14 يونيو باستاد القاهرة.

ونشر عنبة، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" قائلا: "تم إلغاء حفل يوم 14 بسبب ظروف أمنية.. اللي حجز يرجع تذكرته من موقع تذكرتي".

يذكر أن، عنبة كان قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

الغاء حفل مؤدو المهرجانات مطرب المهرجانات عنبة حفل حمو بيكا وعمر كمال حفل غنائي أسباب أمنية