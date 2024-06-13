على مدار الساعة.. غرفة عمليات بـ"أوقاف الفيوم" استعدادا للعيد

بناء على توجيهات من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعةـ شكل الدكتور محمود طه الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم غرفة عمليات بديوان عام المديرية على مدار الساعة برئاسته، استعداد لعيد الأضحى المبارك.

وتضم في عضويتها المركزية كلا من: الشيخ يحيى محمد مدير الدعوة، والشيخ علاء محمود مدير شؤون الإدارات، وجميع مديري الإدارات الفرعية.

وتكون مهمتهم جميعا - كل فيما يخصه - الإعداد الجيد لساحات العيد ومتابعة صلاة العيد في الساحات العامة المعتمدة من المديرية، والمساجد التي تقام بها صلاة العيد، ومتابعة مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مع رفع أي مخالفة تحدث على الفور إلى فضيلته.