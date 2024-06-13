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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

على مدار الساعة.. غرفة عمليات بـ"أوقاف الفيوم" استعدادا للعيد

وكيل أوقاف الفيوم
وكيل أوقاف الفيوم
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بناء على توجيهات من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعةـ شكل الدكتور محمود طه الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم غرفة عمليات بديوان عام المديرية على مدار الساعة برئاسته، استعداد لعيد الأضحى المبارك.

وتضم في عضويتها المركزية كلا من: الشيخ يحيى محمد مدير الدعوة، والشيخ علاء محمود مدير شؤون الإدارات، وجميع مديري الإدارات الفرعية.
وتكون مهمتهم جميعا - كل فيما يخصه - الإعداد الجيد لساحات العيد ومتابعة صلاة العيد في الساحات العامة المعتمدة من المديرية، والمساجد التي تقام بها صلاة العيد، ومتابعة مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مع رفع أي مخالفة تحدث على الفور إلى فضيلته.

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