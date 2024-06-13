الحجاج يتوافدون على مشعر منى غدًا الجمعة

يمثل "يوم التروية" أولى محطات مناسك الحج، حيث يتوجه الحجاج إلى مشعر منى غدًا الجمعة، الموافق 8 ذي الحجة، اتباعًا لسنة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم.

يقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام. هذا المشعر الذي يحيط به الجبال من الشمال والجنوب، يقع داخل حدود الحرم، ويظل خاليًا إلا خلال موسم الحج. تحده من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مزدلفة وادي محسر.

أعلنت مختلف القطاعات في المملكة جاهزيتها الكاملة لاستقبال الحجاج، حيث يمكنهم أداء مناسكهم بكل طمأنينة وسط عناية الرحمن. وزارة الصحة السعودية قامت بتجهيز مستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريرًا، بما في ذلك 13 سريرًا للطوارئ، و2 سرير للإنعاش، و3 أسرة للعزل. كما يحتوي المستشفى على قسم للإجهاد الحراري وضربات الشمس، وأسرة خاصة لقسم الإسعاف والطوارئ مزودة بأجهزة حديثة.

ويضم المستشفى 10 عيادات عامة وتخصصية، قسم المناظير، وحدة عزل، وحدة العناية المركزة بسعة 16 سريرًا مجهزة بالكامل، وحدة غسيل الكلى بسعة 4 أسرة، وقسم التعقيم، وأقسام التنويم. كما تم تجهيز المختبر بأحدث الأجهزة لتقديم نتائج سريعة وفعالة.

مستشفى منى الطوارئ يمتلك قدرة استيعابية تصل إلى حوالي 200 سرير. يتضمن هذا العدد 88 سريرًا في قسم الطوارئ، بالإضافة إلى أسرة مخصصة لعزل حالات الأمراض التنفسية وإنعاش القلب الرئوي. كما يحتوي المستشفى على 34 سريرًا مخصصًا للعناية المركزة، مما يضمن تقديم الرعاية الفائقة للحالات الحرجة.

تضم العيادات الخارجية في المستشفى 35 عيادة، تشمل تخصصات عامة وتخصصية لتلبية احتياجات الحجاج والتعامل مع جميع الحالات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز المستشفى بغرف عمليات متنوعة، بما في ذلك غرف مخصصة للولادة، لضمان التعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

يتضمن المستشفى أيضًا قسمًا للمختبر مجهزًا بأحدث التقنيات والكوادر البشرية المؤهلة لإجراء جميع التحاليل والفحوصات الطبية. كما تم تجهيز قسم الأشعة المقطعية والتلفزيونية، وغرفة مخصصة لمناظير الجهاز الهضمي، وبنك دم متكامل لضمان تلبية جميع احتياجات الحجاج الطبية بكفاءة.