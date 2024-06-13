"صبحي" يشهد انطلاق "يوم الخير" استعدادا لعيد الأضحى المبارك

شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس إنطلاق مبادرة "يوم الخير" للمرة السادسة على التوالي بعد نجاح تنفيذ المراحل الخمس السابقة من المبادرة تحت شعار " لبسك لغيرك ... عيد" لتجميع الملابس والمواد الغذائية وتوزيعها على مدار يومين على الأسر الأكثر إحتياجاً في إطار الإستعداد لعيد الأضحى المبارك .

وخلال مداخلته.. أكد الدكتور أشرف صبحي للمشاركين بمبادرة "يوم الخير"، أن المباردة تأتي في إطار تضافر جهود الدولة المصرية نحو الوقوف بجانب الأسر الأكثر إحتياجاً، وفقاً لدور الوزارة المجتمعى في المضي قدماً نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع شرائح المجتمع المصري، كما وجه بالإستمرار في تنفيذ يوم الخير بمراكز الشباب على نطاق أوسع طوال العام، بمشاركة الأندية وجميع الفئات المعنية.

وتابعت قيادات وزارة الشباب والرياضة كل الإستعدادات للمبادرة منذ الصباح الباكر والتي شهدت إقبالًا جماهيرياً كبيراً في ١٠٢ مركز شباب من ١٦ محافظة، ومن المقرر مشاركة باقي المحافظات غداً في ثاني أيام المبادرة ، للوصول الى كافة المحافظات .

يذكر أنّ المبادرة يتم تنفيذها من خلال وزارة الشباب والرياضة، ويتم التجهيز لها على مدار العام بكافة المحافظات، وتتضمن مواد غذائية وتجميع الملابس وفرزها وإعادة تدويرها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً.