372 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بقرى ومدن الغربية

أكد الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أنه جار حاليا الاستعداد لتجهيز وإعداد 372 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة عيد الأضحى بمدن ومراكز المحافظة.

وأضاف "خضر"، أن هذه الساحات تتضمن 2 ساحة رئيسية الأولي بمنطقة إستاد طنطا بمدينة طنطا والثانية بساحة مساكن كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى وكل واحدة منهم تستوعب نحو 10 آلاف مصلي.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن ذلك بالإضافة إلى 370 ساحة فرعية بمراكز الشباب بباقي مراكز ومدن المحافظة، ويتم حاليا عمل الاستعدادات لفرشيهم وتجهيزهم وتوفير مكبرات الصوت والخطباء الأساسيين والاحتياطيين، بواقع إمامين لكل ساحة من ساحات الصلاة علي أن يكون أحدهم احتياطيا.