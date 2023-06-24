أوكرانيا: روسيا تنشر ثلاث حاملات صواريخ قبالة سواحل القرم بإجمالي 16 صاروخًا من طراز كاليبر

السبت 24/يونيو/2023 - 11:35 ص

أعلنت رئيسة المركز الإعلامي التابع لقيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني ناتاليا هومينيوك، اليوم السبت، أن الجيش الروسي نشر ثلاث حاملات صواريخ قبالة سواحل شبه جزيرة القرم بإمكانية أن تحمل إجمالي 16 صاروخ من طراز كاليبر.

وقالت هومينيوك في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية إن الجيش الروسي زاد عدد حاملات الصواريخ في البحر الأسود إلى ثلاث غواصات وناقلة سطحية واحدة.

وأضافت:" أن العدو يزيد وجوده في البحر الأسود. رأينا هذه الليلة أن غواصات تحمل ثمانية صواريخ من طراز كاليبر كانت في مهمة قتالية ولكن في الصباح أضاف العدو حاملة صواريخ أرض أخرى، أي تم زيادة المجموعة البحرية إلى تسع وحدات، بما في ذلك ثلاث حاملات صواريخ لا تزال في الخدمة القتالية. ويمكن أن يصل إجمالي الصواريخ إلى 16 صاروخ كاليبر".

وأكدت المسئولة الأوكراني أن التهديد بشن المزيد من الضربات الصاروخية الروسية ضد أوكرانيا لا يزال "مرتفعًا للغاية".

