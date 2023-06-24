اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس

السبت 24/يونيو/2023 - 07:15 ص

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين بقتل الطبيب الثري بالتجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات.

وكشف أمر إحالة المتهمين سيدة.س، ومنة الله.و، وعمر.ع، ومحمد.ع، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن المتهمتين الأولى والثانية، قتلتا المجني عليه حاتم.م، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن نسجتا له مخططا محكما أعدتاه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسها.