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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. عمرو جمال يقود هجوم فاركو أمام الزمالك

فاركو
فاركو
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو بقيادة طارق العشري عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويضم التشكيل كل من:

في حراسة المرمى : محمد سعيد شيكا.

في خط الدفاع : أحمد البحراوي - عبد الله بكري - أحمد عوض - جيفرسون انكادا.

في خط الوسط : محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد صغيري.

في خط الهجوم : رزقي حمرون - عمرو جمال- شكري نجيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من،  محمود السيد وأحمد شريف ومحمود عماد ودي ماريا وأحمد فؤاد وعزمي غوما وياسين مرعي وعلي بهيج وهشام فتح الله .

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