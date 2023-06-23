حمادة هلال يسخر من الدايت بالبرجر العملاق .. صورة

نشر الفنان حماده هلال على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صورة ساخره له شارك بها جمهوره.

وظهر من خلال الصوره ممسكاً ببرجر عملاق وعلق "الدكتور قالى اكل وجبه واحده فى اليوم وسابها عايمه".

وتفاعل الجمهور والمتابعين بشكل كوميدى على الصوره وجاءت التعليقات "حقك وعوم مع البرجر براحتك"، "الدكتور إللى غلطان كان لازم يحدد" ، "واجبه بخمس أرواح" ، "انت صح وعداك العيب" ، "كل وضميرك مرتاح".

يشار أن الفنان حماده هلال كان قد طرح اغنيتة الجديده"متحملانى" منذ أيام، وحققت نجاحاً كبيراً، الأغنية كلمات وألحان مصطفى شكرى، توزيع أحمد أمين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حماده هلال فى السباق الرمضانى بمسلسل "المداح ٣" ، بطولة حمادة هلال، لوسى، هبة مجدى، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز والإخراج أحمد سمير فرج.