بالصور.. عبد الغفار يتفقد مستشفى الصحة النفسية في بورسعيد

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، مستشفى الصحة النفسية في بورسعيد عقب تطويرها، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة بهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي

وتفقد وزير الصحة ومحافظ بورسعيد المستشفى التي افتتحت لاستقبال المرضى عام 2006، وبنيت على مساحة 19 ألف متر مربع وأكثر من نصف المساحة مناطق خضراء ، ويجرى تطويرها على مرحلتين لانضمامها الى منظومة التامين الصحى الشامل، وذلك ليبلغ سعتها 133 سرير عقب انتهاء المرحلتين، كما ستضم أقسام: للعلاج النفسي رجال، وللعلاج النفسي سيدات، ولعلاج الإدمان رجال، فضلا عن عيادات عامة وأشعة.

وكان محافظ بورسعيد، استقبل وزير الصحة، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الطبية، وعقدا اجتماعا بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمناقشة عدد من الملفات منها المنشآت الصحية والخدمات الطبية المقدمة لأبناء بورسعيد.

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