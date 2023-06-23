الداخلية تواصل حملاتها بعيد الأضحى لضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار

أعدت وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق خطة أمنية تهدف لتأمين غذاء المواطنين بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، تعتمد على مجموعة من الإجراءات الاستباقية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية.



تأتى الإجراءات مع قرب حلول عيد الاضحى وما يواكبه من ظواهر استهلاكية للسلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية منها واضطلاع بعض التجار بممارسات احتكارية للسلع التى تشهد رواجًا خلال تلك الفترة وتم اتخاذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع الأفرع الجغرافية لإدارات وأقسام شرطة التموين بكل مديريات الأمن.



الخطة تقوم على عدد من الآليات لتحقيق أهدافها وأبرزها: ضمان توافر كل السلع والخدمات، وفى مقدمتها اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة والسكر والأرز، بالاضافة الى تحقيق انضباط الأسواق من خلال التأكد من مناسبة الأسعار وجودة وسلامة المعروض من السلع.



فيما تواصل الاجهزة الامنية بالتعاون مع المحليات تكثيف الحملات التفتيشية على قطاع المطاحن والمخابز لضمان توافر الدقيق والخبز بأنواعه ومطابقته للمواصفات والأسعار المقررة، وتكثيف الحملات لمكافحة ظواهر الغش التجارى والسلع منتهية الصلاحية.

وفى إطار ضبط حركة الأسواق تواصل وزارة الداخلية الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع لحماية جمهور المستهلكين والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع بقصد رفع أسعارها .



فيما يتم تكثيف المرور على المجازر الرئيسية للتأكد من تمام التشغيل وسلامة المذبوحات وكذا المرور على الثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك لضمان سلامة المعروض ب وذلك بالتنسيق مع مفتشى الطب البيطرى.

في نفس السياق قامت وزارة الداخلية بتكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين .

بالاضافة الى تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور، والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية .