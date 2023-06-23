بيع مجموعة آلان ديلون الفنية بأكثر من 8 ملايين يورو

بيعت المجموعة الفنية المملوكة للممثل الفرنسي الشهير آلان ديلون لمتمثلة في المؤلفات الفنية له والمكونة من 80 عملا، في مزاد بأكثر من 8 ملايين يورو بالإضافة إلي النفقات، أي بضعف التقديرات السابقة، على ما أعلنت دار "بونامس كورنيت دو سان سير" في باريس.

ويذكر أنه قد تم عرض هذه القطع في مزاد في أبريل الماضي وذلك في مدن عدة بينها نيويورك وجنيف وبروكسل وهونج كونج.

وخلال المزاد الذي أجري في قاعتين أثارت اهتمام ورغبة الكثير بالشراء من متعددي الجنسية، وهم معجبين بالممثل، حيث تنافس المزايدون بأهمية بالغة على القطع، وأهمها لوحة زيتية لراول دوفي بعنوان "شاطئ سانت أدريس، 1906"، كانت قيمتها ما بين 600 ألف يورو و800 ألف، لكنها بأكثر من مليون يورو، وبيعت لوحة لأوجين دولاكروا تطرح في السوق للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاما، لقاء نحو 775 ألف يورو، أي ضعف السعر المخمن.

ورأى مفوض المزاد ارنو كورنيت دوسان سير أن "من غير المستغرب أن تكون هذه الأعمال أثارت مزادا بمثل هذه الحماسة" إذ أن الممثل كان "هاوي جمع كبيرًا مع نظرة فطرية وغريزية"، كما كان "من أكبر شراة الرسوم في ستينات القرن العشرين وسبعيناته، حين لم يكن ذلك رائجا".

وقال آلان ديلون البالغ 87 عاما في تصريحات صدرت في كتيب المزاد "لقد اشتريت أول رسم لي سنة 1964 تحديدا، في لندن. على مر السنين، استحوذت على رسومات ولوحات ومنحوتات استثارت عاطفتي ونجحت في محاكاتي وأحيانا في مواساتي. هذه الأعمال رافقتني لسنوات طويلة وكونت جزءا من حياتي".

في العام 2007، باع آلان ديلون أعمالا معاصرة، مضيفا لصحيفة "لوموند" أنه "يفضل حل المسألة فورا" لأنه "يكره" عمليات بيع الأعمال بعد وفاة مالكيها.