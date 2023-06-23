السلطات الروسية تعلن اعتقال 5 أفراد حاولوا شراء مواد مشعة لاستخدامها في هجوم يهدف "لتشويه سمعة" موسكو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على 5 أشخاص حاولوا تهريب كيلوجرام من السيزيوم 137 المشع، لاستخدامها في إلحاق الضرر بمصالح روسيا في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت إدارة الاتصال بجهاز الأمن الفيدرالي إنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم القبض على 5 أشخاص بحوزتهم المادة المشعة، كانوا يعتزمون تهريبها إلى خارج روسيا.

وأوضحت الإدارة أن المجموعة بتنسيق مع مواطن أوكراني تمكنت من الحصول على كيلوجرام من السيزيوم 137 مقابل 3.5 مليون دولار بطريقة غير قانونية.

وأضافت أن المجموعة كانت تحاول تهريب المادة المشعة إلى خارج روسيا لاستخدامها بهدف الإضرار بالمصالح الروسية والتأثير على سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بإنتاج أسلحة دمار شامل واستخدامها لتشويه سمعة روسيا.