ads
الجمعة 23 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس التونسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات وسبل تعزيزه وتفعيله.

الرئيس التونسي رئيسة المفوضية الأوروبية بحث التعاون المشترك