الرئيس التونسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات وسبل تعزيزه وتفعيله.