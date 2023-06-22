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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على محور 26 يوليو بكرداسة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى مما تسبب في إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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