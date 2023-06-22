تعرف على حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2023.

قالت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس، إن درجات الحرارة خلال عيد الأضحى ستصل لـ35 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مشيرة إلى أن الارتفاع سيكون بواقع درجتين لـ3، وهو يعتبر ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.

وأوضحت غانم أن درجات الحرارة في عيد الأضحى، على السواحل الشمالية ستعتدل لتصل لـ نحو 28 درجة مئوية، مشيرة إلى استقرار درجات الحرارة بمناطق جنوب الصعيد.

وتابعت:"ستنشط الرياح يوم وقفة عرفات على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة".