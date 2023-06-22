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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يتابع أداء المشروع القومي لموهوبي الإسكواش

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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التقى اليوم  الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة  بالكابتن امير وجيه المشرف الفنى على المشروع القومي  لموهوبي الاسكواش والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع البنك الأهلي المصرى.
وقال وزير الرياضة، إن الوزارة حريصة على رعاية جميع ابطال مصر فى جميع الألعاب وخاصة المتميزين فيها وعلى رأسها لعبة الاسكواش والتى تمتلك مصر ريادتها على مستوى التصنيف العالمى لجميع الاعمار وعلى مستوى الرجال والأثاث.
وتناول الاجتماع مناقشة برنامج تطوير المشروع والتوسع فى فتح مراكز اخري بجميع محافظات الجمهورية،  وتطرق الاجتماع أيضا الى اخر استعدادات استضافة مصر للبطولة العربية فى الاسكواش والتى يستضيفها نادى بالم هيلز خلال  الشهر المقبل  فى الفترة من ٦ حتى ١١يوليو المقبل وبمشاركة ١٥ دولة وبعدد ٩٠ لاعب دولى.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة والدكتور احمد جمعه معاون الوزير لقطاع البطولة.

وزير الرياضة الاسكواش اشرف صبحي المشروع القومي احمد محمدي