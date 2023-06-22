أستاذ مناخ: وفاة 3 ملايين شخص سنويا حول العالم بسبب التغيرات المناخية

قال الدكتور على قطب، أستاذ المناخ، إن التغيرات المناخية تتسبب في وفاة نحو 3 ملايين شخص على مستوى العالم سنويا، مشيرا إلى أن معظم وفيات التغيرات المناخية في الدول النامية.

وأضاف قطب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن المناخ مهم جدا وله تأثير كبير على المحيطات والحياة البرية والتنوع البيولوجي، على سبيل المثال مصر شهدت خلال يونيو الجاري تغيرات مناخية من عواصف ترابية وأمطار رعدية، لم تحدث منذ سنوات طويلة.

وأوضح أن التكيف مع قضية التغيرات المناخية شيء أساسي ومطلوب خاصة في الدول النامية، مشيرا إلى أن قضية التكيف مع التغيرات المناخية تحتاج إلى شراكة دولية في كافة المحاور وتمويل كبير واستغلال للتكنولوجيا الحديثة.

وأكد أن التمويل الدولي شيء أساسي جدا لمواجهة التغيرات المناخية، مطالبا الدول الصناعية الكبرى وذات الاقتصاديات المتقدمة إلى تنفيذ جميع بنود الشراكات الموقعة، لمواجهة تبعات التغيرات المناخية في الدول النامية وخاصة في قارة إفريقيا.