الأهلي وحرس الحدود.. المارد الأحمر صاحب الكلمة العليا تاريخيًا

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الأجواء المحلية بعد غياب طويل بمواجهة حرس الحدود، مساء اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، في المباراة المؤجلة من الجولة 16 بالدوري الممتاز.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، ولديه 6 مباريات مؤجلة، فيما يتذيل الحرس جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، وبات على أعتاب الهبوط.



وتحمل مواجهة اليوم بين الأهلي وحرس الحدود الرقم 36 بين الفريقين، في مختلف البطولات، بعدما التقيا في 35 مرة من قبل، فاز الأهلي في 27 لقاء، مقابل 5 انتصارات لفريق حرس الحدود، وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

وكانت المباراة الأولى بين الأحمر والفريق العسكري في الدور الأول للدوري من موسم 2002-2003، وفاز فيها الأهلي 1-0 بينما كانت المواجهة الأخيرة في موسم 2019-2020، وحسمها الأحمر لصالحه 2-0.

أما أكبر نتيجة في لقاء الفريقين فكانت فوز الأهلي 4-0، وتكررت مرتين في موسمي 2006-2007، و2015-2016، بينما أكبر نتيجة حققها حرس الحدود على الأهلي كانت الفوز 3-0 في موسم 2012-2013.

ويتصدر عماد متعب مهاجم وكابتن الأهلي السابق قائمة هدافي المواجهات بين الفريقين، برصيد 9 أهداف، ومحمد بركات لاعب الأهلي السابق وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا، في المركز الثاني برصيد 5 أهداف ويحل أحمد حسن مكي مهاجم الحدود السابق في المركز الثالث برصيد 4 أهداف.