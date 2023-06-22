بنك إنجلترا يرفع معدلات الفائدة 50 نقطة أساس

أعلن بنك إنجلترا، اليوم الخميس، رفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهي الزيادة رقم 13 على التوالي.

وزاد بنك إنجلترا معدلات الفائدة إلى 5%، بأعلى من التوقعات التي رجحت رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 4.75%.

وكان معدل التضخم في بريطانيا قد سجل 8.7% في شهر مايو الماضي، دون تغيير عن شهر أبريل.

ويسعى صناع السياسة النقدية في المملكة المتحدة إلى الوصول للتوازن بين تشديد السياسة النقدية لكبح معدلات التضخم المرتفعة من جهة، وبين منع حدوث أزمة رهن عقاري أو ركود اقتصادي من جهة أخرى.

وأوضح بنك إنجلترا أن معدلات التضخم في بريطانيا قد تحتاج إلى المزيد من التشديد في السياسة النقدية.

