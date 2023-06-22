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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس حرامي الدراجات النارية في مصر القديمة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، بحبس متهم بسرقة الدرجات الناريه من أسفل المنازل، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطه الإجرامي. 

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة أخطارا مفاده تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "القطع وتوصيل الأسلاك" وأقر بإرتكابه 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وأقر بتصرفه فى الدراجات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة. وتم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

نيابة مصر القديمة اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة الأجهزة الأمنية