حبس حرامي الدراجات النارية في مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، بحبس متهم بسرقة الدرجات الناريه من أسفل المنازل، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطه الإجرامي.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة أخطارا مفاده تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "القطع وتوصيل الأسلاك" وأقر بإرتكابه 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وأقر بتصرفه فى الدراجات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة. وتم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.