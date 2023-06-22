استعداداً للمهرجان المصري الإماراتي للهجن.. محافظ جنوب سيناء يتفقد الوحدة البيطرية

أجرى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس، زيارة تفقدية للوحدة البيطرية بمنطقة الهجن بشرم الشيخ ، والتي جرى الانتهاء من أعمال فرشها وإتمام التجهيزات الخاصة بها، وتجهيز الوحدة بالأدوات اللازمة من أجهزة سونار وميكروسكوب، أدوات الجراحة والشرائح الخاصة بالهجن، وكذلك الأدوية المستخدمة في علاج الحيوانات والهجن المشاركة في السباقات، وكذلك التجهيزات الخاصة بفرش الوحدة من الثلاجات والمكاتب والاستاندات الخاصة بالأدوية.

يأتي ذلك في اطار جولاته التفقدية الميدانية المتعددة اليومية المستمرة لمتابعة موقف جميع المشروعات بجميع مدن المحافظة للوقوف استعدادات افتتاحها وتذليل اية عقبات قد تواجه التنفيذ.

واشاد المحافظ بأعمال الفرش والتجهيزات واستعدادات الوحدة للعمل ووجه بانهاء اعمال اللاند سكيب بمحيط الوحدة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، و المهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المحافظة، وعددا من القيادات التنفيذية، وكان في استقبالهم بالوحدة الدكتورة رحاب الجوهري مدير الطب البيطري بالمحافظة.



وخلال الجولة تفقدية، تابع المحافظ ومرافقوه اخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشاء واللاند سكيب والأعمال الجمالية للقرية التراثية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وأشار المحافظ ان القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

ولفت إلى أن ذلك في اطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.

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