"الوطنية للإعلام": خلق سبل مساعدة لنقل عمليات التراث والحفاظ عليه ضروري

قال حسين كمال عبد القادر رئيس الهيئه الوطنية للاعلام أن الحديث عن الثقافة من الأمور الهامة ، موضحا أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية مثلما قال الرئيس السيسي أثناء دعوته للحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وتابع كمال خلال جلسة "مستقبل الثقافة في مصر - سبل تعظيم اﻻستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية" والتي تناقشها لجنة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني بجلسات الأسبوع الرابع، أن مبادرة الحوار الوطني عكست رؤية القيادة السياسية لتطوير الحياة السياسية والسير نحو الجمهورية.

واكمل أن الهيئة الوطنية للاعلام لها دور في خدمة المواطن المصري بالإضافة إلى دورها في تنفيذ الاستراتيحة الوطنية الإعلامية مشيرا إلى أن التراث من الصفات الهامة التي عملت عليها الهيئة للحفاظ عليها.

كما اقترح أهمية العمل على خلق سبل مساعدة لنقل عمليات التراث والحفاظ عليه لما يمثل أهمية من قيم أسرية لافتا النظر إلى ضرورة العودة للقراءة وتحفيز المدارس والأسر للعودة إلى الثقافة .