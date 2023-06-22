وزير الإسكان يُتابع مستجدات الموقف التنفيذي بمشروعات مدينة قنا الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي بمشروعات مدينة قنا الجديدة، وهى أحد المجتمعات العمرانية التي تنفذها وزارة الإسكان بالصعيد على مساحة حوالي 29485 فدانا، مشدداً على ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها حالياً بالمدينة، ولا سيما مشروعات المرافق والخدمات.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة قنا الجديدة تعتبر الامتداد العمرانى لمدينة قنا الأم، وذلك لمجابهة الزيادة السكانية والمحافظة على الرقعة الزراعية المحدودة بصعيد مصر.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أن الوحدات السكنية بالمدينة، ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، محور الإسكان الاجتماعي، شملت تنفيذ 5708 وحدات سكنية، وجارٍ تنفيذ 912 وحدة سكنية أخرى بالمشروع، كما تم تسليم 2145 قطعة أرض سكنية، وتم تخصيص 6803 قطع أراضٍ سكنية إسكان اجتماعي، و143 قطعة أرض إسكان متميز.

واستعرض رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، موقف الخدمات بالمدينة، والتي شملت تنفيذ 5 مدارس تعليم أساسي وثانوي، ومدرسة المتفوقين، ومبنى الإقامة للبنات لمدرسة المتفوقين، ومركز رعاية الموهوبين بمركز خدمات الحى الثانى، وجارٍ تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، وتشمل الخدمات الصحية تنفيذ 3 وحدات صحية ومبنى الإسعاف، وجارٍ تنفيذ مستشفى سعة 175 سريراً، والخدمات الاجتماعية تشمل 6 حضانات، ومبنى مجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة، وجارٍ تنفيذ حضانتين.

وقال: شملت الخدمات الأمنية تنفيذ مبنى نقطة شرطة التعمير، ومبنى قسم شرطة ووحدة إطفاء ووحدة تراخيص سيارات، وجار تنفيذ بوابة رئيسية للمدينة وملحقاتها ( كمين أمني وأبراج حراسة )، بينما شملت الخدمات التجارية تنفيذ 4 أسواق تجارية، وجارٍ تنفيذ سوقين، وتم تنفيذ مبنى مخبز.

ولفت رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة إلى أنه تم تنفيذ 3 ملاعب ثلاثي وخماسي، ونادٍ اجتماعي، ومبني البريد بالحي السكنى الثاني، ومكتبة عامة ومجمع المواقف بمساحة 15 فدانا وسور ومداخل للمنطقة، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ أعمال زراعة وتشجير طرق المرحلة العاجلة وعدة مناطق بالمدينة.

وفيما يتعلق بأعمال البنية الأساسية أوضح المهندس أيمن رشاد، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه مدينة قنا الجديدة بطاقة 23.5 ألف م3/يوم والمأخذ والخطوط الناقلة، وشبكة مياه الشرب والري لكل من ( المرحلة العاجلة ) بالحي الثاني والمنطقة رقم 4 أراضي إسكان اجتماعي بامتداد الحي السكني الثاني ( الحي السكني الأول والمتبقي من الحي السكني الثاني )، ومنطقة النوادى، وشبكات المياه بمنطقة الخدمات الإقليمية، وشبكات المياه بالمنطقة "السياحية والترفيهية"، وشبكة مياه الشرب والرى بالحيين الثالث والرابع، وجارٍ تنفيذ الخزان العالى، وشبكة مياه الشرب والرى بالمنطقة الصناعية.

ولفت رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إلى أن مشروعات الصرف الصحى شملت تنفيذ شبكة الصرف الصحي ( الحي السكني الأول والمتبقى من الحي السكني الثاني )، وخط طرد بطول 10 كم، وتنفيذ عدَّايات خطوط الصرف الصحي والمياه والري أسفل خطوط السكة الحديد لمصنع الفلنكات، وشبكات الصرف الصحي بالمنطقة رقم 4 أراضي إسكان اجتماعي بامتداد الحي السكني الثاني، ومحطتي الرفع الرئيسية والفرعية، وشبكة الصرف الصحى بالمرحلة العاجلة بالحى الثانى ومنطقة النوادى، ومنطقة الخدمات الإقليمية والمنطقة السياحية والترفيهية، والمرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 15500 م3/يوم، وشبكة الصرف الصحى بالحيين الثالث والرابع، وجارٍ تنفيذ شبكة الصرف بمنطقة غرب المدينة وخطوط الصرف الرئيسية للحيين الثالث والرابع، وبالمنطقة الصناعية.

وقال: شملت أعمال الطرق تنفيذ 13 سدا وبربخا أسفل طريق D 14 ، وتطهير وتدبيش مجرى ترعة السيل 5.9 كم وذلك لحماية المدينة من أخطار السيول، وتنفيذ كل من الطريق الواصل إلى محطة المعالجة والمنطقة الصناعية، وطرق المرحلة العاجلة، والطريق الدائري ، وطرق بمجاورات الحي الأول، وطرق منطقة المقابر ، وتنفيذ كل من: طرق الحي السكنى الثاني بعدة مجاورات، والمرحلة الثانية لطرق المنطقة 4 أراضي إسكان اجتماعي بامتداد الحي السكني الثاني، وطرق منطقة النوادي، والطريق الفاصل بين الامتداد الشرقي للكتلة العمرانية للمدينة ومنطقة التنمية الزراعية، وتنفيذ شبكات طرق فرمة بمنطقة الخدمات الإقليمية والمنطقة السياحية والترفيهية، وجارى تنفيذ طرق الحيين الثالث والرابع، و" طرق" "فرمة " للمنطقة الصناعية، واستلام الموقع لعملية تنفيذ طرق المرحلة الثانية ( رابطة أسفلتية ) للمرحلة الأولى من المنطقة السياحية والترفيهية.

ونوه " رشاد " عن أن أعمال الكهرباء شملت الانتهاء من تنفيذ محطة محولات قنا الجديدة بمساحة 150*150 م بقدرة 2*40 ميجا فولت أمبير قابلة للزيادة بمحول ثالث مماثل، وتنفيذ كل من : موزع التوسعة الرئيسي، وشبكة كهرباء المرحلة العاجلة بالحي الثاني، ومنطقة عمارات الإسكان القومي والإسكان الاجتماعي بالحي الأول وتم إطلاق التيار بهما، وتنفيذ شبكة كهرباء منطقة 2 شمال الحي السكنى الأول بمساحة 65 فدانا بطول 45.9 كم، ومنطقة 3 بالحي السكنى الثاني " إسكان اجتماعي " بمساحة 31.5 فدان، ومنطقة 4 بمساحة 175 فدانا بامتداد الحي السكني الثاني، ومنطقة النوادي بمساحة 177 فدانا، وأعمال الجهد المتوسط ( محولات وكابلات ولوحات ) لتغذية مأخذ المياه العكرة ومحطة تنقية المياه الرئيسية بطول 48 كم، والانتهاء من شبكة كهرباء 27 عمارة على الطريق الدائري و27 عمارة بالمجاورة الرابعة بالحي الأول وتم الاستلام الابتدائي وإطلاق التيار، وشبكة كهرباء كل من الحي السكني الأول والمتبقي من الحي الثاني بأطوال 377 كم، وشبكة كهرباء الحيين الثالث والرابع والمنطقة السياحية والترفيهية وشبكات الكهرباء لمنطقة الخدمات الإقليمية ومركز خدمات المدينة، وجارٍ تنفيذ شبكات الكهرباء 36 عمارة بمنطقة النوادي شمال الحي السكني الأول.

جدير بالذكر أن مدينة قنا الجديدة تقع فى الشمال الشرقى من مدينة قنا الأم على طريق قنا/سفاجا بالكيلو 8 على طريق قنا الأقصر الصحراوى ـ طريق الجيش ، وتبلغ مساحة المدينة 24.287 ألف فدان بالإضافة إلي 5206.83 فدان للغابة الشجرية، بالإضافة إلى 9124 فدانا لمنطقة الامتداد الشرقى ، وتقدر مساحة الكتلة العمرانية بحوالي 7 آلاف فدان، وتتكون المدينة من 4 أحياء سكنية بالإضافة إلى منطقة الخدمات الإقليمية والمنطقة السياحية والترفيهية.

A1EBA66D-C2BD-431E-BA15-5DEF37E12D95

578798FC-4F12-4BFC-AC4E-6375F841ED00

09127210-BC33-4572-BF82-470C729B82AF

38C0CFD3-69DA-497C-B864-584219C049B7