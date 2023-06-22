اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، جدول مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2023 /2022، والتي تبدأ في الفترة 8 يوليو وحتى 29 يوليو المقبل.

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن امتحانات الدور الثانى لكل من الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للجميع والسابع والثامن للصم، وكذلك الصف الأول والثاني الإعدادي تبدأ في الفترة من 22 وحتى 26 يوليو المقبل ولمدة 5 أيام، وامتحانات الصف الثالث الإعدادي للجميع من 15 وحتى 19 يوليو المقبل.

وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للجميع في الفترة من 22 يوليو وحتى 29 يوليو المقبل ولمدة 6 أيام، وبالنسبة لامتحانات الأول والثاني الثانوي الفني في الفترة من 8 يوليو وحتى 19 يوليو المقبل لمدة 11 يوما، على أن تكون امتحانات المستوى الرفيع لمدارس اللغات يوم الأحد 9 يوليو 2023.

محافظ مطروح يعتمد جدول مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف