وحدة السكان بالأقصر تجتمع لرصد المشكلات الخاصة بتحسين الخصائص السكانية

عقدت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعها لمتابعة خطة عمل وحدة السكان، ورصد المشكلات التي تتعلق بتحسين الخصائص السكانية، وذلك بناء على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، وتحت إشراف محمد عبدالفتاح آدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر.

وحضر الاجتماع، رجاء شوقي احمد رئيس وحدة السكان بالديوان العام، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية عضو المجلس الإقليمي للسكان، وأعضاء المجلس، وكمال فؤاد رئيس الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي، ومقرري اللجان السكانية بالمراكز ومنسقي وحدة السكان بالمراكز والمديريات والإدارات المختلفة ومقرري وأعضاء اللجان النوعية بوحدة السكان، وفريق عمل الوحدة من المتطوعين.

وتناول الاجتماع، أهم الملفات التي تعمل عليها وحدة السكان، وتم تسليم أعضاء المجلس الإقليمي قرارات التكليف المعتمدة من محافظ الأقصر، والخاصة بتكليفهم كأعضاء للمجلس الإقليمي للسكان، وعمل المقابلات الشخصية للشباب المتقدمين للتطوع حديثا للانضمام لفريق عمل وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، كما تم عرض خطة الوحدة خلال الفترة المقبلة، والمبادرات التي سوف تطلقها الوحدة ودور كل فرد من أفراد قوة العمل في تحقيق تلك الأهداف.

كما قام الدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية، بشرح وتوزيع اختصاصات مسئولي اللجان النوعية وطريقة عمل كل لجنة والدور المنوط بها.

وكانت وحدة السكان قد عقدت - في وقت سابق - الاجتماع التحضيري لقوة العمل السكانية "مقرري الوحدات الفرعية بالمراكز ومنسقي المديريات والمراكز والقرى والإدارات والجمعيات الأهلية وفريق عمل وحدة السكان"، لعرض وبحث آليات تنفيذ تكليفات وزير التنمية المحلية بما جاء في الكتاب الدوري رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٣، وبحث عمل خطط الوحدات الفرعية بالمراكز، وعرض المؤشرات والمعوقات للجهات المختلفة، والتي كان من أهمها تفعيل دور وحدات السكان الفرعية بالمراكز والقرى بما يساهم في رصد وحل المشكلات السكانية المختلفة.

وأكدت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان خلال الاجتماع، أن على أهمية تنفيذ كل ما جاء في الكتاب الدوري بتكليفات مباشرة من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وأكدت على ضرورة التكاتف والتعاون من أجل تحقيق كل تلك البنود.

الاجتماع (1)

الاجتماع (2)

الاجتماع (3)

الاجتماع (4)