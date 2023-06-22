محافظ مطروح يعتمد نتيجة تنسيق القبول بالثانوي العام والفني

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، تنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوي العام والفنى للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ "المرحلة الاولى" على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حده.



وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تم تحديد مجموع الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية ٢٢٦ درجة، وإدارة البنجر ٢١٨ درجة، وإدارة الحمام ٢١١ درجة، والعلمين ١٩٣،٥ درجة، والنجيلة ١٦٢ درجة، وبرانى١٩١ درجة، وسيوة ٢٠٣ درجات، وإدارة الضبعة ١٨٦،٥ درجة، والسلوم ١٦٤،٥ درجة.



وأضاف أنه يجرى قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة فى كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التى يريد التقدم للصف الأول الثانوي فى المدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة ولا يجوز التحويل من الإدارة التعليمية الا بعد مناظرة المجموع والعرض علي لجنة التحويلات بالإدارة.



كما اعتمد محافظ مطروح نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بجميع مجالاتها (صناعي – زراعي – تجارى – فندقي ).

التعليم الزراعي



جاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى بمدرسة مطروح الزراعية بمجموع ٢٢٠ درجة، بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية ووفقا للمجموع الكلى الأعلى، ومدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية ١٧٠ درجة، ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع البنجر فقط نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع، كما جاء الحد الأدنى للقبول بمدرسة فوكه الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة ١٤٨ درجة، ومدرسة سيوة الزراعية ١٤٠ درجة، وبراني الزراعية ١٨٥ درجة، ويتم قبول الطلاب والطالبات فيها بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية وفقا الكلى الأعلى.





التعليم الصناعي

مدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو ٢ الحد الأدنى للقبول ٢٢٠ درجة لفصل البترول و١٩٠ درجة للبنين وللحاصلين على الإعدادية من إداراتى مطروح والنجيلة، و١٢٠ درجة للحاصلين على الإعدادية المهنية، وبالنسبة لمدرسة مطروح الصناعية بنات الحد الأدنى للقبول ٢٠٠ درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارات مطروح والنجيلة وبراني ومدرسة مطروح الزخرفية المعمارية ١٧٦ درجة، ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة مطروح، ومدرسة النجيلة البحرية (فصول ملحقة) الحد الأدنى للقبول ١٦٠ درجة ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة النجيلة فقط، ومدرسة براني الصناعية بنين ١٧٠ درجة للطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة براني، ومدرسة سيوة الصناعية ١٤٥ درجة للحاصلين على الإعدادية من سيوة، ومدرسة الضبعة الصناعية بنين ١٦٠ درجة والضبعة الصناعية بنات ١٦٥ درجة للطلاب الحاصلين على الإعدادية من الضبعة، والفصول الملحقة بتل العيس مدينة العلمين ١٥٠ درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع العلمين فقط، وبالنسبة للفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الأدنى للبنين ١٨٥ درجة وللبنات ١٩٨ درجة، ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة الحمام وقطاع البنجر.

التعليم التجاري والفندقي



مدرسة مطروح الفندقية المشتركة الحد الأدنى للقبول ١٨٠ درجة للبنين والبنات ومدرسة مطروح التجارية بنات الحد الأدنى ١٨٠ درجة، ومدرسة مطروح التجارية بنين ١٥٠درجة، ومدرسة الضبعة التجارية بنات ١٤٠ درجة، ومدرسة الضبعة التجاري بنين ١٤٥ درجة، ومدرسة الحمام التجارية بنات ١٧٠ درجة، والحمام التجارية بنين ١٥١ درجة، ومدرسة برانى التجارية المشتركة ١٥٥ درجة، وتقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إداراتى برانى والنجيلة، والسلوم التجارية المشتركة ١٤٠ درجة، ومدرسة سيوة التجارية المشتركة ١٥٥ درجة.



كما جاء تنسيق القبول لفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية بحد أدنى ١٦٥ درجة بمطروح الصناعية بنين فنى بترول، و١٦٠ درجة بقسم تركيبات ومعدات كهربية، و١٥٠ درجة بالتبريد والتكييف، و١٤٢ درجة بقسم الالكترونيات – حاسبات، و١٤١ درجة بقسم سيارات – نجارة أثاث، و١٤٠ درجة بقسم تشكيل ولحام وتشغيل المعادن، وبالنسبة لمدرسة مطروح الصناعية بنات ١٤٠ درجة لأقسام الملابس الجاهزة وتركيبات ومعدات كهربية، و١٤٠ درجة بمدرسة الزخرفية بنين، و١٤٠ درجة بمطروح التجارية بنين وبنات، و١٤٠ درجة بالضبعة الصناعية بنين، و١٤٠ درحة الحمام التجارية بنين وبنات، و١٤٠ درجة بمدرسة عثمان بن عفان فصول صناعي بالحمام للبنين والبنات، و١٤٠ درجة لكلا من الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر حاصلات زراعية، و١٤٠درجة للقبول بمدرسة تل العيس (فصول ملحقة) لكلا من قسم تركيبات ومعدات كهربية وقسم تبريد وتكييف.

محافظ مطروح يعتمد نتيجة تنسيق القبول بالثانوي العام والفني

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