رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يصدر عددا من القرارات والتكليفات الجديدة

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، عددا من القرارات والتكليفات الجديدة، شملت تكليف الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنهـا لشئون التعليم والطلاب السابق مستشاراً للتطـوير الأكاديمي والجودة لمجلس أمناء جامعة بنهـا الأهليـة.

كما جرى تكليف الدكتور مصطفى راشد العبـادي عميد كلية التجارة بجامعة بنها السـابق مستشـاراً للمراجعـة الماليـة لمجلس أمناء جامعة بنهـا الأهليـة، وتكليف الدكتور كريم الدش الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بشبرا - جامعة بنها مستشاراً للعلاقات والتعاون الدولي لمجلس أمناء جامعة بنها الأهلية.

كما شملت القرارات أيضا تكليف الدكتور عبدالقادر عبدالكريم الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بشبرا - جامعة بنها مستشاراً للجودة الإدارية “الإيزو” لمجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، وتكليف الدكتور أحمد يوسف الأستاذ بكلية الطب جامعة بنهـا مستشـاراً للشئون الطبية لمجلس أمناء جامعة بنها الأهليـة ، وتكليف الدكتور أشرف توفيـق شـمـس الدين وكيل كلية الحقوق جامعة بنها مستشاراً للشئون القانونية لمجلس أمناء جامعة بنهـا الأهليـة.

وتضمنت القرارات تكليف الدكتور محمد سعید الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا - جامعة بنها مستشاراً للشئون الهندسية والدراسات الفنية لمجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، وتكليف الأستاذة سامية عبدالحميد أمين عام جامعة بنهـا السـابق مستشاراً للشئون المالية والإدارية لمجلس أمناء جامعة بنها الأهلية.