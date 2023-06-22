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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون يعلن وصول قاذفات "بي-52" إلى إندونيسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قاذفات القنابل الأمريكية من طراز "بي-52" وصلت إلى إندونيسيا للمشاركة في المناورات المقررة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المتحدث باسم قيادة سلاح الجو الأمريكي في منطقة المحيط الهادئ أن قاذفات "بي-52" قد وصلت إلى إندونيسيا يوم 19 يونيو، من أجل المشاركة في المناورات التي ستنتهي في 23 يونيو، في حين يذكر أن القاذفات المذكورة قادرة على حمل الأسلحة النووية.

وفي وقت سابق، أجرت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية تدريبات مشتركة مع القوات البحرية الأمريكية والفرنسية.

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